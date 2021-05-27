طرح الفنان المصري حسن شاكوش، فيديو كليب أغنيته الجديدة “حبيبتي افتحي شباكك انا جيت”، وهي دويتو يجمعه بمواطنته الفنانة ياسمين رئيس وذلك عبر قناته على اليوتيوب.

وقد حقق الكليب نجاحا لافتا حيث بلغ عدد مشاهدات الكليب أكثر من نصف مليون خلال ساعتين وتصدر قائمة اليوتيوب.

كان حسن شاكوش، قد أعلن في وقت سابق تأجيل الكليب “حبيبتي” تضامنا مع أحداث فلسطين.

وتقول كلمات الأغنية: حبيبتى..افتحي شبكاكك أنا جيت..أنا واقف تحت البيت..مش هعمل زيطة وسيط وحشتينى.. بتلفى وتدوري عليا ليه..مش عايزه تحنى ليه..طب بصى يابنت الايه مش هحلك بلاغيكي..قولتلك بهوايا..لو مش جايه معايا..هعمل الف جنايه..هقلب زومبى أنا جايلك..وبقولك وحشانى..انتي النص التانى..وبقيتى بالنسبالى أم عيالى اسم الله ..محروسة من العين ماشا الله.. ياغزال..بيطل الطلة..كعبك مرسوم بالحنة يا أميرة.. شغلانى..ومن العالم وخدانى..حضنك لاقيتو مكانى..لو غيبتى عنى بعانى.. ياروح قلبى. بالعافية..أنا جوه فى منطقتك..واقف تحت بيتيك..وبسمع حتيتيك..انتى تخصينى من الآخر..اللى يقربلها..أو يجى يوم عندها..هخطفو في وقتها..أنا دمى حامى روحي..أفديكى بروحى..بس اوعي تروحى..أنا كل طموحى..دبلة خطوبة قلبى..انتي نبض قلبى..وحياتى..انتي يا بطل منطقتى..ياجميلة كتكوته..يا كريمة علي بسكوتة.. جرينوڤ ومش مقروطة..قمر چيلى وقطوطة ياعسلية مملكتى والباقى كله جوارى..انتى اللى جوه خيالى..اخدتى كل حنانى..يا نن العين”.