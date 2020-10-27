أجرى الفنان ” حسن يوسف ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” كشف من خلالها عن سبب عدم تواجده في مهرجان الجونة السينمائي .

في البداية وجه الفنان حسن يوسف الشكر إلى رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” والقائمين على المهرجان نظرا لأهميته والصورة المشرفة التي يقدمها عن مصر والفن المصري أمام العالم .

وعن غيابه عن حضور المهرجان أشار حسن يوسف إلى أنه تمت دعوته بشكل غير لائق في العام الماضي بعد إتصال الفنانة ” بشرى ” بنجله عمر .

فقال : ” بشرى كلمت إبني عمر وقالت له معلش إحنا اتأخرنا في الدعوة وعاوزين والدك يجي بس معندناش غير غرفة ليكم أنتم الإتنين .. قالها مينفعش الكلام ده على الأقل بابا ياخد سويت من اللي بتدوه للنجوم الأجانب والكبار ” .

وتابع : ” قالت له معلش يا عمر الدنيا اتأخرت .. قالها أنا آسف بعتذر بالنيابة عن والدي مقدرش أبلغه الكلام ده ولما بلغني قولت له برافو عليك إنك عملت كده ” .

وأكد حسن يوسف على أن الأهم عنده هو استمرارية إقامة المهرجان حرصا منه على هذا المستوى المشرف للمهرجانات في مصر .