وجه الفنان ” حسن يوسف ” رسالة إلى الفنانة ” رانيا يوسف ” في تصريحات صحفية له استنكر من خلالها ما أدلت به الأخيرة مؤخرا خلال استضافتها في أحد البرامج وحديثها عن مؤخرتها وتفاخرها بمفاتنها مستشهدة بالآية القرآنية ” وأما بنعمة ربك فحدث ” .

وذلك في دفاع رانيا يوسف عن إطلالتها التي ظهرت بها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فقالت : ” أنا شفت نفسي قبل ما أخرج وشفت مؤخرتي ولقيتها حلوة .. لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس ؟ أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة أما بنعمة ربك فحدث ” .

وعلق حسن يوسف في تصريحاته على ذلك قائلا : ” اتعظِ شوية في الأيام دي اللي ريحة الموت حوالينا وفيروس كورونا بقى مالي العالم كله .. ياريت نلجأ لربنا شوية وبلاش الكلام ده عشان ربنا هيحاسبنا .. ربنا يهديكي ” .

كما أكد على إنه لا يجوز ولا يصح استعانتها بأية قرآنية في حديثها الغير لائق عن مفاتنها وتبرير ذلك بها مشيرا إلى عدم فهمها للآية والمقصود منها .

وتابع الفنان حسن يوسف : ” هي فاهمة الآية غلط .. وأي فنان يغلط بيسيء لنفسه وللوسط الفني بشكل عام ” .