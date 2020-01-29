حسين الجسمي بأول تعليق بعد براءة شقيقه وحبس مريم حسين

علق الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​، على الحكم الصادر بقضية شقيقه الإعلامي صالح الجسمي بعدما برأه القضاء في قضية الفنانة المغربية مريم حسين.

وكتب حسين الجسمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلا: “الاحترام تربية وليس ضعف”.

وكانت محكمة الاستئناف في دبي، قد حكمت بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن الدولة، وتبرئة غريمها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي من التهم المسندة إليه، مع تخفيض عقوبة حبسها من 3 شهور إلى شهر واحد لإدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني “راب” في إحدى الحفلات الموسيقية، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.