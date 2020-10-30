أثنى الفنان الاماراتي حسين الجسمي على المرأة المصرية عبر صورة جديدة نشرها عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أنها منبع الذوق والكفاح والأخلاق.

وظهر حسين الجسمي في الصورة بصحبة مجموعة من السيدات المصريات وهن يقمن بتحضير الخبز، وعلق كاتاب: “دايمًا المرأة المصرية منبع الذوق والطيبة ومضرب للأمثال في الكفاح والأخلاق، أينما كانت”.

دائماً المرأة المصرية منبع الذوق والطيبة ومضرب للأمثال في الكفاح والأخلاق .. أينما كانت pic.twitter.com/edZdw3cJgx — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) October 29, 2020

يذكر أن أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي حقتت نجاحا كاسحا حيث بلغ عدد مشاهداتها على اليوتيوب اكثر من 234 مليونًا والتي كان قد ظرحها في 15 أغسطس الماضي.