احتفل الفنان الإماراتى حسين الجسمى، بالنجاح الكبير الذي ما زالت تحققه أغنيته “بالبنط العريض” ووصولها لأكثر من 500 مليون “نصف مليار” مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب،

يذكر أن أغنية “بالبنط العريض” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى. وأعاد الجسمى، نشرها عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: “نصف مليار نبضة حب لكم جميعاً وبالبنط العريض”.

كذلك احتفى الشاعر أيمن بهجت قمر، كاتب كلمات الأغنية، بهذا النجاح حيث كتب عبر حسابه على الفايسبوك: “نص ملياااار”، ليتلقى التعليقات المهنئة بذلك الرقم الذي لا يتكرر كثيرًا بالنسبة للأغاني العربية عبر اليوتيوب.

يأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من طرح أغنية حسين الجسمي الجديدة “حتة من قلبي” التي يتعاون فيها مجددا مع أيمن بهجت قمر، وهي من توزيع علي فتح الله.