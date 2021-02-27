عبر الفنان الإماراتي، حسين الجسمي عن تضامنه مع الشعب السعودي بعد التقرير الذي قدمته الاستخبارات الأمريكية للكونغرس، الجمعة، حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

فقد قام حسين الجسمي بتغيير صورة بروفايله على تويتر الى صورة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان كما أعاد نشر أغنيته “اصعد بعزمك” على “تويتر”.

وكان الجسمي أهدى هذه الأغنية للأمير محمد بن سلمان ونشرها على “يوتيوب” عام 2017 وهي من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، و‏ألحان وتوزيع وليد فايد.

ويقول الجسمي في مقطع الأغنية: “اصعد بعزمك إن المجد متصل، وهل تمل صعودا أيها البطل… أنت المفكر قد نادتك نهضتنا…أنت المجدد والمأمول والأمل”.

وأثار نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي، وعلاقة ولي العهد السعودي بذلك، عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاغ “#كلنا_محمد_بن_سلمان” موقع “تويتر” في السعودية، واعتبر المغردون أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف الأمير محمد بن سلمان والمملكة.