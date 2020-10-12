احتفل الفنان الكويتي حسين المنصور بعقد قران نجله المخرج منصور حسين، وقدم العديد من محبي وأصدقاء الفنان الكويتي الكبير في الوسط الفني الخليجي التهنئة له ولنجله بهذه المناسبة السعيدة.

ونشر حسين المنصور عبر حسابه على “انستجرام” صورة تجمعه بنجله المخرج منصور حسين المنصور، كشف من خلالها عن احتفاله بعقد قران نجله، وعلق على الصورة قائلاً: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله وفضله عقد قران ولدي منصور”،

وقد حرص عدد من الفنانين والاعلاميين على توجيه التهنئة لحسين المنصور بمناسبة عقد قران نجله كان منهم الاعلامية الكويتية مي العيدان التي كتبت عبر حسابها على انستغرام: “نبارك للفنان حسين المنصور زواج ابنه المخرج منصور حسين المنصور، الله يبارك لهم ويسعدهم و يتمم عليهم بالخير والسعادة و الذرية الصالحة”.

كما علقت الفنانة هدى حسين على خبر عقد القران فكتبت: “ألف مبروك الله يتمم عليهم، ويجعل أيامهم سعادة وفرح”.

كذلك كتبت الفنانة هيفاء حسين عبر حسابها على انستغرام: “ابارك لأخوي العزيز حسين المنصور على زواج ولده منصور .. الله يسعده ويهنيه يارب “.

من جهته كتب الفنان حبيب غلوم : “ما شاء الله مبروكين الله يتمم عليهم بالخير والسعادة وراحة البال وتشوف عيال عياله يارب العرش العظيم” كما قدم التهانى كذلك كل من الفنان خالد المظفر، ومحمد الشعيبي، وناصر عباس، والمخرجة نهال الفهد.

على الصعيد الفني، بدأ حسين المنصور التحضير لمسلسله الجديد “نوح العيون” الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الكويت منهم الفنان محمد المنصور، وخالد العبيد، ومحمد المنيع، كما يشارك كذلك الفنان حسين المنصور في أكثر من عمل جديد منهم مسلسل “أبشر بالسعد” والذي من المقرر أن يتم الانتهاء من تصويره خلال هذه الفترة، من أجل عرضه قرييا، ويشارك في بطولة المسلسل الجديد مجموعة من نجوم الخليج منهم الفنانة مريم الصالح، ونايف الراشد، وعبير أحمد، وريم ارحمة والعمل من تأليف وإخراج نايف الراشد.