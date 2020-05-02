طرحت النجمة اللبنانية “مريام فارس” فيديو كليب غنائي جديد تحت شعار قرقيعان في البيت أجمل وحملة #خليك_بالبيت المتّبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك بمناسبة عيد القرقيعان الذي يوافق منتصف شهري شعبان ورمضان، وهو أحد الأعياد المخصّصه للأطفال حيث يرتدون الملابس الشعبية ويطوفون في أحياء المدن وتُوزّع عليهم الحلوى وتحتفل به معظم الدول العربية، وتأتى طقوس هذا العيد مشابهه للهالويين الذي تحتفل به الدول الغربية.

والجدير بالذكر أن مشاهد هذا الفيديو كليب صُوّرت بالكامل من داخل منزل مريام فارس برفقة إبنها وعائلتها داخل الحجر المنزلي المتبع لمنع إنتشار كورونا،

حيث أرفقت مريام رسالة معّبرة أهدت من خلالها الفيديو لأطفال الوطن العربي، فقالت: “هذه الأغنية إهداء لكل أطفال الوطن العربي ولكل أب وأم صامدين في ظل ظروف الوباء الذي نعيشه اليوم… المصاعب التي نواجهها كثيرة، ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن تنسينا كل همومنا… لنستمتع بالوقت الذي نقضيه مع أولادنا قبل أن يكبروا ونكبر معهم لأن العمر غفلة .”