حظر رسمي للفيديو كليب الديني للراقصة منار‎

قدم عدد من المحامين بلاغا لمباحث المصنفات الفنية حول منع عرض كليب الراقصة المغربية “منار”.

وأكّد هذا البلاغ أن الراقصة أعلنت في بعض وسائل الإعلام عن طرح كليب ديني وتضمن البلاغ صورا شبه عارية للراقصة في عدة مناسبات ظهرت فيها مؤخرا.

وأشار البيان إلى أن هذا الأمر يتعارض مع شهر الصيام ويتنافي مع أخلاقيات المجتمع المصري.

وأفاد البلاغ أن أنشطة الراقصة المخالفة للقانون وهو ما أكدته وزارة الصحة التي أغلقت مركزا طبيا للراقصة بالمهندسين، بعد ثبوت قيامه بإجراء جراحات خارج القانون إلى جانب مخالفات طبية أخرى تهدد أرواح المرضى.