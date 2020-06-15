نشرت ” روضة هندي ” حفيدة الفنانة ” رجاء الجداوي ” رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” إلى جدتها .

والتي ظهر بها حزنها وتأثرها بإصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا وإشتياقها لها وانتظارها لتعافيها من هذا الفيروس .

فكتبت روضة في منشورها قائلة : ” عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين وقابلنا ملكة الأردن الملكة رانيا صدفة وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف وقفت قدامك وقالتلك أنا واحدة من أشد معجبينك ” .

وتابعت : ” وبعدين نزلت على ركبتها ليا وقالتلي لازم تكوني فخورة بجدتك .. مش سهل الكلامد ده تقوله ملكة لكن المستحيل إني مكونش فخورة بيكي وإنك تكوني قدوتي ” .

وأضافت روضة : ” قومي واجمدي وارجعي لإن لسه في كتير نفسي اتعلمه منك عمري ما هكون زيك عشان أنا قلتها قبل كده وبقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين .. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء واعمل لنا اللي فيه الخير إنت عليم بكل شيء ” .

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت المسحة الخاصة بفيروس كورونا للمرة الثالثة والتي أثبتت إيجابيتها وهو ما يعني استمرار خضوعها للعلاج بمستشفى العزل .