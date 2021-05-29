نفت الفنانة ميرنا جميل أي صلة قرابة تربط بينها والفنانة الراحلة سناء جميل، بعد ربط الجمهور بين اسمها الثاني وتشابهه مع اسم الفنانة، وقالت إنها كانت تتمنى أن تكون هناك روابط عائلية مع «جميل»، لكنها معلومة ليست حقيقية.

وقالت ميرنا، عبر موقع التغريدات «تويتر»: «ليّا الشرف والله بس مش حفيدتها»، ردًا على طرح مُتابع للمعلومة، قائلًا: «ميرنا جميل SNL بالعربي وربع رومى وكتير، حفيدة الفنانة سناء جميل». ومازحها المُتابعين: «تشابك أسماء.. لأ حفيدة هند رستم».

ليا الشرف والله بس مش حفيدتها https://t.co/FMcMCv0kEv — Mirna Gamil (@MirnaGamil) May 7, 2020

نرشح لك: انهيار نانسي صلاح في جنازة شقيقتها بعد يومين من وفاة والدتها

وتعتبر الفنانة ميرنا جميل هاني خليل ممثلة ومذيعة مصرية من مواليد الأردن 25 يونيو 1992، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات، كان لجمالها دور كبير في دخولها عالم التمثيل.

وكانت بداية ميرنا جميل على المسرح مع خالد جلال في عرض مسرحية” بعد الليل”، ومن ثم انتقلت إلى شركة Tvision لمالكها المنتج طارق الجنايني للعمل في برنامج Saturday Night Live بالعربي.

كما شاركت ميرنا في العديد من الأفلام والمسلسلات، منها الحصان الأسود مع الفنان أحمد السقا، وكان أول ظهور لها في فيلم عصمت أبو شنب للنجمة ياسمين عبد العزيز، وفيلم بيكيا للفنان محمد رجب، وفي رمضان 2017 قامت بدور البطولة في مسلسل ربع رومي مع مصطفى خاطر، ومسلسل اللعبة مع شيكو وهشام ماجد عام 2019 وتم عرضه في رمضان 2020، وفيلم توأم روحي مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

و كانت آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل اللعبة 2 ليفيل الوحش بالتعاون مع الفنانة رانيا يوسف، والفنان شيكو . وصرّحت ميرنا مؤخرًا، بأن الجزء الثالث من اللعبة سيتم البدء بالتجهيز له بعد رمضان القادم،

وأضافت «جميل»: «سعيدة ومحظوظة بهذا العمل الذي نال رضا وإعجاب الجمهور الذي تابعه على مدار شهر ونصف على منصة شاهد… حيث جاءت ردود الأفعال عليه أكثر من رائعة. ويكفي أننا أدخلنا السعادة على قلوب المشاهدين والناس البسطاء، حيث التفت حوله جميع أفراد الأسر المصرية والعربية باختلاف أعمارهم، وهذا أكبر مردود على نجاحنا كممثلين قدمنا عملاً يحظى بإعجاب الناس، وأتمنى أن نقدم أعمالاً جميلة مثل هذه قريباً».

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “