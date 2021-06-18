لفتت الممثلة المصرية سوسن بدر الجمهور بأحدث صورة نشرتها على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بحفيدتها ملك، وأرفقتها بتعليق طريف: ” اللي بـ تعلمني كل حاجة على إنستغرام.. حفيدتي ملك”، وأظهرت الصورة الشبه بين الجدّة والحفيدة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة بتعليق تشيد بجمال الفتاة، ومؤكدّين الشبه بين ملك وسوسن.
كذلك تفاعل مجموعة من الفنانين مع جمال الصورة مثل عبير صبري، رانيا يوسف، جمانة مراد، هند صبري، ، منى زكي، إيمان السيد، مايان السيد، درة رزوق، بدرية طلبة، رانيا يوسف، نسرين أمين، أروى جودة.. متمنيين لها مستقبل واعد مثل جدتها.
لفتت الممثلة المصرية سوسن بدر الجمهور بأحدث صورة نشرتها على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بحفيدتها ملك، وأرفقتها بتعليق طريف: ” اللي بـ تعلمني كل حاجة على إنستغرام.. حفيدتي ملك”، وأظهرت الصورة الشبه بين الجدّة والحفيدة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة بتعليق تشيد بجمال الفتاة، ومؤكدّين الشبه بين ملك وسوسن.