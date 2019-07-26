حفيدة فاروق الفيشاوي تكشف ان والدها وراء عدم تمكنها من حضور جنازة جدها!

كشفت لينا ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، إن والدها هو سبب عدم استطاعتها مغادرة إنجلترا والسفر إلى مصر لحضور جنازة وعزاء جدها الفنان فاروق الفيشاوي.

وأوضحت لينا عبر حسابها على ”إنستغرام“، أن ”والدها الفنان أحمد الفيشاوي، لديه حكم محكمة يقضي بمنعها من العودة إلى إنجلترا في حال زارت مصر في أي وقت“.

وكتبت لينا باللغة الإنجليزية قائلة: ”بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون لماذا لم أحضر جنازة جدي… لأن والدي لديه حكم محكمة يمنعني من العودة إلى إنجلترا إذا زرت مصر“.

يذكر ان لينا هي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي والدتها هي هند الحناوي، وشهد الاعتراف بنسبها أزمة كبيرة، حيث رفضت عائلة والدها الاعتراف بها في البداية، قبل أن يتراجعوا ويعترفوا بعدم صحة ما قاموا به، لتشهد الطفلة لحظات من السعادة مع جدها.

وفور وفاة الفيشاوي أكدت لينا عبر حسابها على “انستغرام” أنها ستفتقده بعد رحيله مبكرا وعدم تواجده من أجل حضور حفل تخرجها، لكنها تؤمن بكونه سيتواجد بروحه ليشاهدها حينما يحين ذلك اليوم، واعتبرت أن جدها مات بطلا في بلاده.