تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا مجموعه من الصور شهدت ظهور “شهد” حفيدة الراقصة اللإستعراضية “فيفي عبده”، من إبنتها “عزة مجاهد”، وحازت تلك الصور علي كم هائل من الإعجابات والتعليقات التى أشادت بجمال الفتاة وبشبهها الكبير بجدتها.

يُذكر أن للنجمة “فيفى عبده”إبنتان هما عزة مجاهد، والتى تعمل بعالم الفن، حيث لها عدة تجارب منها “كيد النساء” و”القاصرات”، ودائما ما يعرفها الجمهور بسبب الشبه الكبير فى ملامحها مع والدتها، أما الابنة الثانية فهى هنادي الديراوي ابنة رجل الأعمال “محمد الديراوي”، وهى متزوجة من رجل الأعمال شادى العزايزة

شهد إبنة عزة مجاهد وحفيدة النجمة فيفي عبده

شهد حفيدة فيفي عبده

في سياقٍ آخر، فاجأت الفنانة فيفي عبده متابعيها مؤخراً على موقع “إنستجرام” من خلال حسابها الرسمي، حينما تحدثت في فيديو وهي ترتدي الحجاب بدون ميكاب، كشفت خلاله السبب وراء غيابها الفترة الماضية عن متابعيها على السوشيال ميديا، حيث أرجعت ذلك إلى إصابتها بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام، بالإضافة إلى تأكيدها أن نزلة البرد تلك هي من حالت دون حضورها حفل زفاف الفنان أمير شاهين.

وكان آخر ظهور للفنانة فيفي عبده بالساحل الشمالى، حيث أطلت بلوك شبابى ترتدى ملابس صيفية أبهرت متابعيها، وجاءت معظم التعليقات تشيد بلياقتها البدنية دون الالتفات لسنها، حيث قامت بحركات رياضية صعبة لا يستطيع عدد كبير من الشباب القيام بها.

وعلى الصعيد الفنى، انتهت الفنانة فيفي عبده من تصوير كليب مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثي، يحمل اسم “يا هزة الأرض” من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار.