تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور (خديجة وجويرية) حفيدتى الفنانة المصرية “غادة عبد الرازق” من إبنتها الوحيدة “روتانا”، وأكد الكثيرين على تشابه ملامح الطفلتين مع جدتهما الفنانة غادة عبد الرازق خاصة خديجة الحفيدة الكبري، وقد أثبتت الصور كم تغيرتا وأصبحتا أكبر عمراً.

يُذكر أنه بالرغم من أن الفنانة غادة عبد الرازق تزوجت 12 مرة إلا أنها لم ترزق في أي زيجة، بإبن أو إبنة سوي زيجتها الاولي وهي في الـ17 من عمرها، من رجل الأعمال السعودي “عادل قزاز” حيث رزقت بإبنتها الوحيدة “روتانا قزاز” والتى تزوجت مثل والدتها في سن صغير ورزقت بطفلتيها خديجة وجويرية.

وعلي الصعيد الفنى، تستعد النجمة غادة عبد الرازق لخوض السباق الرمضاني القادم بـ”مسلسل لحم غزال” حيث استقر فريق عمل المسلسل على هذا الاسم بعد أن تم تغييره أكثر من مرة. ففي البداية كان يحمل اسم “موسم حساب”، وتستعد غادة عبد الرازق حالياً لإتمام تحضيرات العمل الأولية، على أن تبدأ التصوير في لبنان الشهر القادم.

وتدور أحداث المسلسل المنتظر في إطار شعبي ملحمي، وهو من إنتاج شركة صادق الصباح، وسيُعرض عبر تليفزيون أم بي سي، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة. وعلى غرار نجوم هوليوود تستعد غادة للشخصية التي ستُقدمها بالعمل التي تطلبت منها اكتساب الوزن، حيث ستتخلى غادة عبد الرازق عن نحافتها من أجل هذا الدور.

كما أنتهت الفنانة غادة عبد الرازق من تصوير فيلمها السينمائي الجديد “حفلة 9” الذي تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات فكان أخر أفلامها “كارما” مع الفنانة زينة والفنان عمرو سعد والمخرج خالد يوسف، وتجسد غادة في فيلم “حفلة 9” شخصية “راقصة بالية معتزلة”، ويشارك البطولة عدد من النجوم منهم طارق لطفي، كمال أبو راية، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أحمد وفيق، طارق صبري