علاقة قوية ربطت بين الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وحفيده عمر علاء مبارك، والتي حرص الاخير علي تدوالها بكثافة من خلال صور مختلفة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وتكشف تلك الصور جانب آخر اجتماعي بين علاقة الحفيد والجد.

فداخل حساب عمر علاء مبارك، تجد رحلة طويلة من الذكريات والصور التي حاول الحفيد مع جده أن يدونها في حساباته بموقعي التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، و”فيسبوك”، وصور مختلفة من ذكريات تواجده مع الراحل محمد حسني مبارك في الملاعب والمنزل وغيرها.

يُشار إلي أن عمر علاء مبارك لعب كمهاجم ضمن صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري تحت سن الـ 20 عامًا، ويحلم بالسير على خطى النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي يعتبره مثله الأعلى، وبدأ علاقتة مع الكرة فى سن الثامنة من عمره، عندما التحق بأكاديمية نادي برشلونة الإسباني بالقاهرة. وتدرب اللاعب على يد بعض المدربين الإسبانين والمصريين الذي يعملون بالإكاديمية خلال فترة وجوده بها.

الجدير بالذكر أن خلال فترة مرض الرئيس الأسبق، حرص عمر علاء مبارك على نشر صور عائلية لمشاركة متابعيه بعلاقته بجده، وليطمئن عليه المواطنين، إضافة إلى عديد من الصور فى عدة مناسبات مختلفة، كان ينشرها ويعلق عليها ببعض الكلمات كرسالة للشعب المصرى يحسن من خلالها صورة الرئيس الراحل.

يُذكر أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك توفي في 26 فبراير 2020، عن عمر ناهز 92 عاما وفق ما أفادت أسرته. وحكم مصر لثلاثة عقود إلى أن أطاحت به ثورة شعبية في العام 2011 جاءت في خضم انتفاضات الربيع العربي، أجبرته على التنحي عن الحكم. ثم أودع مبارك في السجن لسنوات لكنه خرج من السجن في العام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه ومنها قتل متظاهرين خلال ثورة يناير.

كما لفت عمر علاء مبارك إليه الأنظار خلال مشهد صلاة الجنازة على جده الرئيس الراحل.

حيث دخل في مشاجرات ومعارك مع الذين يصرون علي اتهام جده، وأبيه” علاء مبارك” وعمه “جمال مبارك” بتخريب مصر، -وكما استعرضنا سابقاً- سخر عمر حساباته علي السوشيال ميديا لتحسين صورة العائلة التي تم حبس أفرادها بسبب قضايا فساد سياسي واقتصادي في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 .