علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء حفيد الفنان المصري الراحل “شكري سرحان” الذي تداول رواد موقع التغريدات “تويتر”، مقطع فيديو، أدعو من خلاله أنه لحفيد الفنان الكبير الراحل شكرى سرحان، وهو يدعى “كريم”، ويمكث فى أستراليا. والذى يعد الحفيد الأول للفنان الراحل، وهو نجل السفير يحيى شكرى سرحان، الذى يمكث فى أستراليا منذ فترة طويلة.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذى ظهر من خلاله “كريم” عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد أن ألتقط أحد المستخدمين الفيديو في أستراليا لـ”كريم”، الذى يقول فيه أنه الحفيد الأول للراحل شكرى سرحان، وأنه ولد داخل أستراليا. وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع أول فيديو لحفيد شكري سرحان، مؤكدين على أنه يشبه جده الراحل كثيراً فلديهما نفس تقسيمة الوجه والشعر.

كريم يحيي حفيد الفنان الراحل شكري سرحان

وعن جده الفنان شكري سرحان يُذكر أنه من مواليد قرية الغار بمحافظة الشرقية عام 1925 وهو الأخ الأصغر للفنان محسن سرحان، وسامي سرحان، وهو من مشاهير برج الحوت، انتقل فى شبابه إلى حى الحلمية بالقاهرة، وتخرج من المعهد العالى للتمثيل عام 1947 وهى نفس الدفعه التى تخرج فيها الفنان عمر الحريرى، وحاول فى بداية مشواره الارتباط بالفنانة سميحة أيوب لكن عائلتها رفضت.

تزوج شكري سرحان فى عام 1952 من الراقصة المعتزلة هيرمين، ولكن لم يستمر زواجهما أكثر من عامين وتزوج بعد ذلك من السيدة ناريمان عباس التى أنجب منها ولدين هما صلاح ويحيى، و ظهر لأول مرة على شاشة السينما عام 1945 فى فيلم “جنة ونار” ثم عام 1948 فى فيلم “نادية”وفى عام 1949 رشحه المخرج “حسين فوزى” للاشتراك مع الفنانة نعيمة عاكف” فى فيلم “لهاليبو”.

رحل شكري سرحان فى 13 مارس عام 1997، وهو أحد أهم ممثلى السينما العربية التى أنجبتهم على مدار تاريخها، حيث استطاع أن يعبر بصدق ونجاح عن شخصية الرجل الشرقى البسيط وابن البلد الحقيقى فى العديد من الأفلام مثل دور “أبو العلا” فى فيلم “الزوجة الثانية”، لذلك كان أكثر الفنانين أحقية بـلقب “فتى الشاشة”.