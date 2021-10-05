أثار ” عمر الشريف جونيور ” حفيد الفنان الراحل ” عمر الشريف ” حالة من الجدل بين المتابعين بعد نشره لمنشور عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري أعرب من خلاله عن سعادته بعودة الطيران المصري إلى تل أبيب بإسرائيل .

فتضمن المنشور صورة لخبر صحفي يتحدث عن رحلة الطيران الأولى لشركة (مصر للطيران ) التي هبطت في مطار إسرائيل .. وأرفق الخبر بصورة ل ” حمامة السلام ” .

كما أعلن عمر الشريف جونيور عن دعمه للدراما الاسرائيلية حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة للبوستر الدعائي لمسلسل إسرائيلي سيبدأ عرضه قريبا .

وهو الأمر الذي أغضب الجمهور وأشاروا في تعليقاتهم إلى موقف حفيد عمر الشريف من القضية الفلسطينية معربين عن استيائهم من هذا الدعم .