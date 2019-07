حفيد عمر الشريف يوجه رسالة في ذكرى وفاة جده : أفتقدك كل يوم

نشر ” عمر طارق الشريف ” حفيد الفنان المصري العالمي الراحل ” عمر الشريف ” مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .

وجمعت الصور بين الفنان الراحل عمر الشريف وحفيده في مراحل عمرية مختلفة .

وجاء نشر هذه الصور على إثر الذكرى الرابعة لرحيل عمر الشريف .

وكتب ” عمر ” معلقا على الصور : ” أربع سنوات من دون أعز صديق لي .. أفتقدك كل يوم ” .

يذكر أن عمر هو حفيد كلا من الفنانين عمر الشريف وفاتن حمامة وهو نجل ابنهم الوحيد طارق .

وغاب الفنان عمر الشريف عن عالمنا في 10 يوليو من عام 2015 عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض .

Four years without my best friend. And I miss you more every day 💔

— Omar Sharif Jr. (@OmarSharifJr) July 10, 2019