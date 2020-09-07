نشر الفنان المصري ” عمر الشناوي ” حفيد الفنان الراحل ” كمال الشناوي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن إصابة نجله ذو الثلاث 3 سنوات بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد ثبوت إيجابية التحليل الذي أجراه والخاص بالفيروس .. وطالب عمر الشناوي من كل من تعامل معه خلال الفترة الأخيرة بإجراء فحص كورونا للتأكد من خلوه من الفيروس .

فكتب في منشوره قائلا : ” إبنى حسن طلع إيجابى فيروس الكورونا المستجد .. أرجو كل من تعامل معى في خلال 14 يوما يحلل ليطمئن .. ويا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله ” .

وأشار عمر الشناوي في تصريحات صحفية له إلى أن نجله حسن كانت قد ظهرت عليه أعراض إرتفاع في درجة الحرارة وهو ما دفعهم إلى إجراء تحليلا له وبعد ثبوت إصابته بالفيروس تقرر تلقيه العلاج من داخل المنزل وليس في المستشفى .

وأضاف : ” سنقوم أنا ووالدته أيضا بإجراء التحليل حتى نتأكد من إصابتنا أو عدمه ” .