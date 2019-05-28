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حقيقة إصابة الفنانة رجاء الجداوي بجلطة في المخ

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صرح الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر عن الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي بإنها تجاوزت الأزمة الصحية وحالتها الآن مستقرة .

ولكنها ما زالت موجودة بالمستشفى حتى تخضع للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على وضعها الصحي بالكامل واستقراره .

وأشار أشرف زكي إنها سوف تغادر المستشفى في أقرب وقت وإنه يتابع الموضوع أولا بأول .

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد تعرضت لهذه الأزمة والتي نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا عقب عودتها من دبي على هامش مشاركتها في إحتفالية خاصة لإحدى مصممات الأزياء .

ونفى المقربون من رجاء الجداوي الشائعات والأخبار التي تداولتها المواقع خلال الأيام الماضية عن إصابتها بجلطة في المخ وإنها بخير وأن كل هذا الكلام المنشور لا أساس له من الصحة .

وأن ما حدث لها ما هو إلا نتيجة الإرهاق والمجهود مع الصيام وارتفاع في مستوى ضغط الدم .

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