انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا للفنان المصري ” ماجد الكدواني ” ظهر بها وعلى وجهه طفح جلدي والتي تم نشرها على حساب بموقع تويتر يحمل إسمه ويطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء مثيرا الجدل حول إصابته بمرض جلدي .

وعلق الدكتور ” هاني الناظر ” على هذه الصور بعد تداولها معلنا عن استعداده لعلاج ماجد الكدواني وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

جاء فيه : ” بالنسبة لحالة الفنان الفنان ماجد الكدواني الجلدية والذي قام بنشرها لو في حد من حضرات السيدات والسادة الذين ارسلوا لي بخصوصه يمكنه التواصل معه أرجو أن يخبره الاتصال بي وأنا إن شاء الله اشوفه واعمل الواجب من عينيا حاضر ” .

ليخرج ” يوسف الكدواني ” نجل الفنان ماجد الكدواني لكشف حقيقة هذه الصور مشيرا إلى أنها قديمة ترجع إلى كواليس تصوير فيلم ” تراب الماس ” الذي صدر عام 2018 وشارك الكدواني في بطولته مجسدا شخصية العقيد وليد سلطان .

وأكد يوسف الكدواني في تصريحات صحفية على أن والده بخير ولا يعاني من أي أمراض .. وأن هناك حساب مزيف ينتحل صفة والده وهو من نشر عددا من الصور من كواليس فيلم تراب الماس باعتبارها حديثة وهذا ليس صحيحا .