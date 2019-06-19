حقيقة إصابة شيماء سيف بسرطان الثدي

نفت الممثلة المصرية شيماء سيف ما تردد مؤخرا في برومو برنامج ” توأم روحي ” حول إصابتها بسرطان الثدي .

وكتبت في ” استوري ” عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام معلقة على ذلك : ” بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي .. يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة .. أنا الحمد لله كويسة .. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني واتمنى يكون بدون قصد ” .

وانتشرت شائعات حول إصابة شيماء سيف بسرطان الثدي عقب عرض البرومو الخاص بحلقتها في برنامج ” توأم روحي ” مع الإعلامي نيشان على موقع يوتيوب .

حيث وجه نيشان سؤالا لشيماء حول إصابتها بالسرطان لترد بإنها ظلت تبكي كثيرا فور علمها بالخبر .

وسوف تذاع الحلقة يوم الجمعة المقبل على قناة ” بين دراما ” وستظهر شيماء سيف برفقة زوجها محمد كارتر .