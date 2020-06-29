انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي أنباءا حول إعتزال الفنانة المصرية ” عبلة كامل ” .

والتي جاء بها أن عبلة كامل قررت الابتعاد عن التمثيل وإنهاء مشوارها الفني وفقا لما كشفته لعدد من المقربين لها .. كما إنها غيرت جميع أرقامها لرغبتها في عدم وصول أي شخص لها .

وخرج نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات صحفية له كشف من خلالها عن عدم وجود معلومة لديه حول هذا الأمر .

كما صرح ” مصطفى الشال ” مخرج مسلسل ” سلسال الدم ” آخر أعمال عبلة كامل الدرامية والذي تم عرضه منذ 3 سنوات بإنه لا يعرف حقيقة إعتزالها من عدمه .

وأضاف : ” عبلة كامل منقطعة منذ فترة ومبتكلمش أي حد .. وهى وقت التصوير حاجة وبعد التصوير حاجة تانية خالص واللي بتحتاجه بتكلمه على التليفون ” .

وتابع : ” بعد ما ينتهي تصوير العمل بتكون بعيدة عن كل الناس ودي حياتها الخاصة والشخصية التي اعتادت عليها .. ولم تتحدث معي عن قصة اعتزالها التمثيل ” .

وكانت عبلة كامل قد قالت في تصريحات سابقة لها خلال تصويرها للجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم إنه لا نية لديها في إعتزال الفن وإذا عزمت على ذلك فسوف تخبر الجمهور على الفور لأنه حقه عليها .