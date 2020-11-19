انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول وقوع خلافا بين الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” دينا الشربيني ” خلال تواجدهما في أحد الأماكن السياحية .

حيث كشف مصدر مقرب منهما في تصريحات صحفية له أن عمرو دياب كان يتحدث مع دينا الشربيني في أمور خاصة بينهما وفجأة علا صوته عليها ودخل في حالة من العصبية والتي واجهتها دينا بصمت ولم تمر لحظات حتى غادرا المكان .

وتحدث متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقهم على ذلك بأن عمرو دياب قام بإلغاء متابعته لدينا الشربيني عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” على خلفية هذا الخلاف وهو ما جعل البعض يشير إلى إنفصالهما .

ولكن أشار آخرون إلى أن عمرو دياب لم يكن يتابع دينا الشربيني من الأساس على إنستجرام وأن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات تم استغلالها تزامنا مع خبر وجود خلاف بينهما .

كما علق مصدر مقرب من النجمين على أخبار الانفصال بنفيها وأن ما حدث بينهما هو مجرد خلاف عادي وأن علاقتهما قوية .