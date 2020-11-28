انتشر على عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري ” عمرو دياب ” برفقة الفنانة المصرية ” إيمي سالم ” وجاء في التعليق عليها : ” شكلها مؤامرة .. أعشق الرابعة ” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل بن المتابعين حول وجود علاقة ارتباط جديدة تجمع عمرو دياب وإيمي سالم وإنها السبب من وراء وقوع الخلافات بين الهضبة والفنانة دينا الشربيني وما تردد حول إنفصالهما والذي لم يؤكد حتى الآن .

وبالبحث حول حقيقة تلك الصورة تبين إنها تعود إلى الشهر الماضي من إحتفال عمرو دياب بعيد ميلاده والذي حضرته إيمي سالم وكانت قد نشرت صورا جمعتهما وبرفقتهما دينا الشربيني عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” .

وكتبت إيمي سالم في تعليقها على الصور : ” كل سنة وانت الهضبة .. كل سنة وانت ناجح وعالمي .. كل سنة وانت مختلف وفي حتة لوحدك .. والأهم كل سنة وأنت بصحة وسعادة وراحة بال ” .