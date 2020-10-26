انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات حول ارتباط نجمي مسلسل ” ب 100 وش ” الفنان ” إسلام إبراهيم ” والفنانة ” دنيا ماهر ” خاصة بعد ظهورهما معا منذ بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي .

كما نشر إسلام إبراهيم صورة لدنيا ماهر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وكتب في تعليقه عليها : ” قمر ” .. لترد عليه قائلة : ” حبيبي يا إسلام .

وهو الأمر الذي زاد من الشائعات وتساءل المتابعين حول حقيقة ارتباطهم وانهالت المباركات من المحبين لتحسم دنيا ماهر الجدل وتكتب في تعليق لها : ” ده اخويا ” .