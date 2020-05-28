بعد تداول خبرا على مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بالقبض على الفنانة السعودية ” ريم عبد الله ” بتهمة غسيل الأموال .

وانطلق هاشتاج يحمل إسمها على موقع التغريدات ” تويتر ” الذي تفاعل معه الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن صحة الخبر وظروف الاعتقال .

وهو ما دفع ريم عبد الله للخروج بمقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي عايدت فيه في البداية جمهورها ومتابعيها بعيد الفطر المبارك ثم أكدت على أن ما يشاع حول أمر إعتقالها غير صحيح وما هو إلا مجرد شائعة .

فقالت : ” هلا حبايبي كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وشكرا لكل من سأل عني وأحبكم كثير أنا بخير والله لا يحرمني محبتكم ” .