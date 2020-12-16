انتشرت أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تشير إلى وجود خلاف بين الفنان ” أحمد السقا ” والفنان ” أمير كرارة ” داخل كواليس مسلسلهما الجديد ” نسل الأغراب ” .

الأمر الذي دفع أحمد السقا إلى الخروج لكشف حقيقة الأمر وأن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وذلك بنشره لصورة تجمعه بأمير كرارة عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” .

وكتب في تعليقه عليها : ” ربنا يكفينا شر العين ” .. ليرد عليه كرارة في تعليق له قائلا : ” باين إننا متخانقين قوي ” .

يذكر أن أحمد السقا وأمير كرارة يجتمعان في بطولة مسلسل ” نسل الأغراب ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021 .. ويشاركهما في بطولته كلا من : مي عمر ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش .. والمسلسل من إخراج ” محمد سامي ” وإنتاج ” تامر مرسي ” .