حقيقة انفصال محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

قامت المنتجة المصرية الشابة ” سارة الطباخ ” بإلغاء متابعتها لخطيبها الفنان المصري ” محمد الشرنوبي ” عبر موقع ” إنستجرام ” .

مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما وخرجت الشائعات التي تقول عن وجود توتر بينهما وأخرى تزعم انفصالهما .

على الرغم من عدم قيام ” سارة الطباخ ” بحذف صورهما معا من صفحتها الشخصية الأمر الذي أدى إلى مزيد من الحيرة والجدل بين المتابعين .

و لم يدلِ أيا منهما بأية تصريحات حول هذا الأمر حتى الآن .

يذكر أن سارة قد أعلنت خبر خطبتها علي شرنوبي منذ فترة قصيرة عبر نشرها فيديو علي موقع ” انستجرام ” يظهر فيه وهو يطلب يدها من والدها في حفل خطبة أقيم على نطاق عائلي بحضور عدد من الأهل والأصدقاء .

وتتولى سارة الطباخ إدارة أعمال الشرنوبي منذ فترة طويلة كما أنها أنتجت ألبومه الغنائي الأول الذي يحمل إسم ” الفصول الأربعة ” وطرح منذ عدة أشهر .