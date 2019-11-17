حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان يحيى الفخراني

انتشر على إحدي الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” خبرا عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري ” يحيى الفخراني ” .

والذي جاء فيه عن تعرض يحيى الفخراني لوعكة صحية مفاجئة في الرياض بعد انتهائه من تقديم العرض الأخير لمسرحيته ” الملك لير ” ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وانهالت الاتصالات الهاتفية والرسائل على الفنان يحيى الفخراني عقب وصوله إلى القاهرة للاطمئنان على صحته .

وأكد مصدر مقرب من الفخراني أنه بحالة صحية جيدة ويتواجد وسط أسرته بالوقت الحالي ولا صحة لما يتردد من شائعات وهمية عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة .

كما نشرت الفنانة المصرية ” رانيا فريد شوقي ” منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع ” فيس بوك ” لتؤكد على أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأعربت عن استيائها من هذه الشائعات حول مرض الفنان يحيى الفخراني .

فكتبت قائلة : ” كل إنسان بيقول خبر بالكذب لو لم يتأكد من حقيقته فيروح مشيره قبل ما يتأكد يبقي عديم الضمير .. وكان يوم أغبر يوم من اللايكات والترند ونسب المشاهدة بقت أهم من الأخلاق والإنسانية .. حسبي الله ونعم الوكيل في مواقع صحفية وجروبات منزلة خبر أن النجم يحيى الفخراني تعبان صحيا ” .

وتابعت رانيا : ” دكتور يحيي الحمد لله بخير ربنا يبارك في عمره وصحته ويمتعنا بفنه المتميز دايما يارب .. إحنا بنعرض مسرحية الملك لير ولسه راجعين من موسم الرياض مبسوطين بنجاحنا واستقبال أهل الرياض الرائع لأشخاصنا وللمسرحية وعلى رأسنا نجمنا الكببر يحيي الفخراني ” .

وأضافت : ” ارحمونا إشاعات لو الناس تتكلم علي النجاح والأعمال الفنية المحترمة أكتر من اللت والعجن والإشاعات حالنا هيختلف كتير ” .