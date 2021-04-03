ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول تدهور الحالة الصحية للموسيقار ” هاني مهنا ” ونقله إلى أحد المستشفيات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

وخرجت الفنانة ” نادية مصطفى ” عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية في تصريحات صحفية لها نافية ما تم تداوله وأكدت على إنها تواصلت مع هاني مهنا بنفسه وهو في وضع صحي جيد جدا ومستقر .

كما كان نقيب المهن الموسيقية الفنان ” هاني شاكر ” قد طمأن محبي مهنا مساء يوم الأربعاء الماضي بأن حالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج في المنزل .

يذكر أن الفنانة ” هنادي مهنا ” إبنة الموسيقار هاني مهنا كانت قد أعلنت منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا ووالدتها وزوجها أيضا وجميعهم يخضعون للحجر المنزلي ويتلقون بروتوكول العلاج اللازم .