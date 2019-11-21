حقيقة تعرض الفنان جورج وسوف لحادث سير

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية انباءا حول تعرض الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” إلى حادث سير خطير على الطريق الدولية في ضهر البيدر .

وجاء ذلك الحادث أثناء توجهه إلى سوريا مستقلا سيارته الخاصة .. وأن الأضرار التي نتجت عنه كانت مادية إلى جانب إصابة سلطان الطرب ببعض الرضوض والخدوش .

ووفقا لموقع ” الفن ” الذي كشف عن أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة وما هي إلا مجرد شائعات .

وأن سلطان الطرب جورج وسوف يوجد في لبنان وتحديدا في منزله بمنطقة بحرصاف ولم ينتقل الى سوريا على الاطلاق في هذه الفترة .. ووضعه الصحي ممتاز ولا يعاني من أي عوارض أو أمراض .