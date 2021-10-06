ترددت خلال الأيام الماضية أخبارا حول خطوبة الفنان اللبناني ” جوزيف عطية ” من الفنانة اللبنانية ” داليدا خليل ” وذلك بعد ظهورهما معا في لقاء .

ونفى جوزيف عطية تلك الأخبار في مقابلة مع برنامج ” ET بالعربي ” مؤكدا على أن ما تم تداوله عار من الصحة وأن الفنانة داليدا خليل صديقة له ودائما ما يتقابلون .

وأشار الفنان جوزيف عطية إلى أن انتشار هذه الشائعة يرجع إلى مزحة صدرت منهما خلال اللقاء وأكد على أنهما أصدقاء فقط .

فقال : ” داليدا صديقة ونحنا بنتقابل كتير وطلع خبر عن خطوبتنا بسبب مقابلة عفوية عملناها مع بعض ” .