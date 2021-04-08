انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواج الفنانة السورية ” أصالة ” من نائب بالبرلمان المصري يدعى ” أحمد عبد المجيد ” .

وخرج أحمد عبد المجيد بتصريحات له للرد على تلك الأنباء حيث نفى النائب المصري ما تم تداوله حول زواجه من أصالة ولكنه أكد على علاقته ومعرفته الجيدة بها .

وعلى الجانب الآخر لم تخرج أصالة لنفي أو تأكيد تلك الأخبار إلا أن مصادر مقربة منها أشارت إلى أنه هناك احتمالات إلى أن تخرج لحسم الأمر والرد رسميا يوم غد الجمعة وفقا لصحيفة ” اليوم السابع ” .

وكانت مصادر قد أكدت على وجود علاقة عاطفية تجمع بين أصالة والنائب أحمد عبدالمجيد وأن هناك اتفاقا بشأن أخذ الأمور بينهما طبيعة رسمية ولكنهما ينتظران الوقت المناسب للزواج .