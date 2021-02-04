انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن زواج الراقصة الأرمينية ” صوفينار ” والشهيرة بصافيناز من أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني بعد تداول صورا لهما معا في العديد من المناسبات .

لتخرج صافيناز بمنشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تكشف من خلاله حقيقة الأمر وهوية هذا الشخص وطبيعة العلاقة بينهما .

فكتبت قائلة : ” يا جماعة أنا ماقولتش إنى اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده .. أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل .. أسد مصر ” .