انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن طرد الفنان المصري ” محمد رمضان ” من عزاء الفنان الراحل ” عزت العلايلي ” وتعدي نجله الدكتور ” محمود عزت العلايلي ” عليه بالضرب .

مما دفع محمود العلايلي إلى الخروج للرد على تلك الأنباء في تصريحات صحفية له لموقع ” أهل مصر ” مؤكدا على أن كل ما تم تداوله غير صحيح وأن محمد رمضان لم يحضر العزاء من الأساس وحتى وإن كان قد حضر فلن تقوم أسرة عزت العلايلي بمثل هذا الأمر .

وتابع : ” عمرنا ما نعمل حاجة زي كده ومفيش خلاف أصلا علشان الناس تقول كده ” .

يذكر أن الفنان الراحل عزت العلايلي كان قد هاجم محمد رمضان قبل وفاته على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 36 حول إطلاق رمضان إسم نمبر وان على نفسه .

حيث أكد عزت العلايلي على أنه لا يوجد في الفن ما يسمى نمبر وان وأن محمد رمضان ما هو إلا مريض بالشهرة رغم أنه يتمتع بموهبة كبيرة .

ورد محمد رمضان على هذا الهجوم قائلا : ” عزت العلايلي يقول ما يريد فهو أستاذنا وله تاريخ كبير من الفن ” .