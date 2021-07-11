أثار تصدر هاشتاغ “طلاق الفنانة أحلام” على موقع تويتر، مساء السبت، حالة من الغضب بين الجمهور، وذلك في إشارة إلى انفصال الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري.

وجاء غضب الجمهور نظرًا لأن الهاشتاغ غير صحيح، مستغربين من تصدر مثل هذه العناوين مواقع التواصل، ومتسائلين عن الهدف منها.

وفيما لم تعلق النجمة الإماراتية على الهاشتاغ، لكن مقربين منها نفوا هذه الشائعة جملة وتفصيلا، مؤكدين أنها لا تزال ترتبط بزوجها بعلاقة حب قوية.

وانهالت التعليقات المنتقدة للهاشتاغ، كان بينها: “يعني مبينة إشاعة لا اكتر ولا اقل او ترند مرفوع بدعايات استغلال لاسم كبير متل احلام لتسويق المنتجات ما بعرف متى رح نخلص من هالقصة كل شوي بيطالعوا كذبة لأغراض تسويقية”.

وقالت متابعة: “والله احس ان هذا الثنائي صادقين الله يديم عليهم المودة احلام سيدة محترمة وصريحة وزوجها رجل طيب ويحبون بعض ليه كذا تزعلونهم بترند مثل هذا”.

وعلقت أخرى: “أحلام وزوجها علاقتهم حلوة وراقية مو مثل الترند وإعلاناته ترا خلاص طفشتونا”.