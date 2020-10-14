تداول ناشطون خبر طلاق عايض يوسف والاعلامية هبة الحسين أعلى الوسوم عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الاربعاء.
فقد تصدر هاشتاغ عايض_يطلق_هبه على موقع تويتر والذي تداوله الالاف ما اضطر عايض يوسف للخروج عبر حسابه الخاص يعلق على انتشار الهاشتاج قائلا ” رجعت البيت حصلت هبه تقول لي عن الهاشتاق قلت اشارك معكم #عايض_يطلق_هبهمدري مين اللي مسوي الهاشتاق بس ما اقدر اقول الا الله يهديه “.
وتابع عايض في تغريدة اخرى: “لما تكون شغلهم الشاغل في ابسط تفاصيلك تأكد انك مبدع و ابداعك ينقلب غيض على من ينافسك او يتمنى انكسارك …”.
وكان الفنان السعودي عايض يوسف قد احتفل بزفافه على مواطنته الاعلامية هبه حسين في سبتمبر الماضي زف الخبر عبر موقع تويتر حيث كتب: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب”.