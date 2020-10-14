تداول ناشطون خبر طلاق عايض يوسف والاعلامية هبة الحسين أعلى الوسوم عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الاربعاء.

فقد تصدر هاشتاغ عايض_يطلق_هبه على موقع تويتر والذي تداوله الالاف ما اضطر عايض يوسف للخروج عبر حسابه الخاص يعلق على انتشار الهاشتاج قائلا ” رجعت البيت حصلت هبه تقول لي عن الهاشتاق قلت اشارك معكم #عايض_يطلق_هبهمدري مين اللي مسوي الهاشتاق بس ما اقدر اقول الا الله يهديه “.

رجعت البيت حصلت هبه تقول لي عن الهاشتاق قلت اشارك معكم #عايض_يطلق_هبه

مدري مين اللي مسوي الهاشتاق

بس ما اقدر اقول الا الله يهديه — عايض يوسف | Aedh yousef (@ay12dy) October 13, 2020

وتابع عايض في تغريدة اخرى: “لما تكون شغلهم الشاغل في ابسط تفاصيلك تأكد انك مبدع و ابداعك ينقلب غيض على من ينافسك او يتمنى انكسارك …”.

لما تكون شغلهم الشاغل في ابسط تفاصيلك تأكد انك مبدع و ابداعك ينقلب غيض على من ينافسك او يتمنى انكسارك … — عايض يوسف | Aedh yousef (@ay12dy) October 13, 2020

وكان الفنان السعودي عايض يوسف قد احتفل بزفافه على مواطنته الاعلامية هبه حسين في سبتمبر الماضي زف الخبر عبر موقع تويتر حيث كتب: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب”.