أجرت الفنانة ” صفاء أبو السعود ” مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة مع الإعلامي ” خيري رمضان ” والإعلامية ” كريمة عوض ” والتي كشفت من خلالها عن حقيقة عودتها إلى التمثيل وتقديم البرامج .

ففي بداية حديثها أشارت صفاء أبو السعود إلى أن نشاطها في الوقت الحالي هو عبارة عن أنشطة مجتمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والاهتمام بالأنشطة الإبداعية والتعليمية للطلاب .

وحول عودتها إلى تقديم البرامج وبرامج التوك شو من خلال برنامجها ” ساعة صفا ” قالت : ” أنا بصراحة حكاية إني أكون مقدمة برامج دي مكنتش في دماغي خالص .. وبقيت خايفة جدا لأن مقدم البرنامج ده حكاية صعبة ومسئولية إنت بتستئذن علشان إنت داخل كل البيوت ” .

وتابعت : ” أنا بأقدر شغلكو لإني جربته يعني الممثل مندمج في شخصيته في التمثيل ، المطرب مندمج مع أغنيته إنما إنتو بتمثلوا شخصياتكم الحقيقية وكمان بتقدموا دخول مفاجئ على البيوت ” .

وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود إلى أنها لديها الرغبة في العودة للتمثيل والوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى في حال وجدت عمل فني متميز ومتقن .

وعلقت على ذلك قائلة : ” لو حاجة مكتوبة حلو ومتقنة الواحد يحب يعمل حاجة .. إنما الحاجة العادية والمتوفرة وزميلات كتيرة جدا بتعملها لزومه إيه أنا أطلع أزودهم واحد لازم أطلع بحاجة مختلفة والناس منتظراها وحاجة تكون مميزة .. الحاجة اللي تخلي المشاهد يستفيد ومبسوط ” .