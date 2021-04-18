تصدر هاشتاغ هند القحطاني تعود للحجاب، الليلة، ترند وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة بعد أن ظهرت المشهورة السعودية بالحجاب والعباءة في إطلالة نادرة لها.

ونشرت هند القحطاني، عبر حسابها بموقع سناب شات مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب، فيما احتفى النشطاء بها على المنصات الاجتماعية، متمنين أن تستمر في ارتدائه.

#هند_القحطاني_تعود_للحجاب



This is why it is trending pic.twitter.com/a7ZE3daZQm — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) April 18, 2021

وصعد هاشتاغ هند القحطاني تعود للحجاب للترند بعد عودة مشهورة السناب عند القحطاني للحجاب، حيث هنأها الكثيرون على اتخاذها هذه الخطوة في الشهر الفضيل.

وتساءلت إحدى الصفحات الفنية هل تعتقد بأن شهر رمضان الفضيل له دور في هذا التغير الجذري في شخصية هند الاقحطاني ؟؟. وتبياينت الإجابات على التغريدة.

ولكن يبدو من متابعة حساب هند القحطاني على سناب شات انه ظهورها وابنتها رؤى بالعباءة والحجاب لم يكن سوى اعلانا لاحدى المواقع التي تبيع هذا النوع من الملابس.

وتعد هند القحطاني من أكثر المشهورات في السعودية إثارة للجدل إذ اعتادت على تصوير نفسها والترويج للملابس والمنتجات بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلتها وبنتها.