تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول قيام الفنانة الإماراتية ” بدرية أحمد ” بقتل زوجها والهروب بعد ذلك فيما يقوم رجال المباحث في أبو ظبي بالبحث عنها .

وهو الأمر الذي دفع بدرية أحمد إلى الخروج لنفي هذا الخبر والتأكيد على إنه مجرد شائعة وذلك من خلال مقطع فيديو لها نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

فقالت بدرية أحمد في الفيديو : ” ما أعرف شو أقول عن الإشاعة هذي أنا موجودة بين عيالي وبيتي يعني عشان أنا اختفيت عن السوشيال ميديا وعن الوسط الفني تقومون تطلعون هذي الإشاعة على بدرية أحمد ” .

وتابعت : ” يعني مو كفاية الظلم اللي أنا بعاني منه من 7 سنوات في شغلي انظلمت كتير وبعدت عن الساحة الفنية جمهوري متشوق وينك وينك فقدنا الفن الجميل .. ظلم من كل مكان من الدنيا من الناس من العالم من الشغل ” .

وأضافت بدرية أحمد ساخرة : ” ونسيت اقولكم معلومة وايد مهمة أنا مش متزوجة .. أنا صار عندي الحين 22 أو 23 سنة مش متزوجة والله أنا مو متزوجة وين هالزوج وين باخد زجاجة مكسورة وبدبحه بدقايق ما في عضلات ” .

وأشارت بدرية أحمد إلى أنها قد أوكلت هذا الأمر إلى المحامي الخاص به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعة التي تمنت رؤيتهم خلف قضبان السجن قريبا .