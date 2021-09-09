خرجت ” سارة بدير ” إبنة الفنان المصري ” أحمد بدير ” للرد على الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض والدها لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى .

حيث نفت سارة بدير هذه الأخبار في تصريح لها لوكالة أنباء الشرق الأوسط مؤكدة على أنها لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات وأن الفنان أحمد بدير بخير وبصحة جيدة .

وأشارت إبنة أحمد بدير إلى أن والدها سوف يتم تكريمه خلال ساعات من مهرجان همسة الدولي .. كما سيتم تكريمه يوم ١٨ سبتمبر الجاري من مهرجان الفضائيات العربية .

وأعربت سارة بدير عن استيائها من مروجي هذه الشائعات والهدف من ذلك مشيرة إلى أنها لن تلتزم الصمت تجاهها وتجاه مروجيها .