انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن نقل الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية .

لتخرج فيفي عبده للرد على ذلك بنشرها لصورة لها من غرفتها بالمنزل عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

وكتبت في تعليقها عليها : ” يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو .. اه والله العمر مش بعزقة أنا برد علي اللي بيقول أنا في الإنعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة ” .

وأضافت في مقطع فيديو قصير موجهة رسالة إلى جمهورها كما كشفت عن وضعها الصحي الحالي قائلة : ” كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة أوي ومش قادرة أرد بس دلوقتي الحمد لله بتحسن وبقيت كويسة وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا ” .