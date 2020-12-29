لا يزال خبر وفاة المخرج حاتم علي يشكل صدمة بين النجوم والجمهور، إذ قررت نيابة قصر النيل في مصر التصريح بدفن جثة، بعد أن توصلت تحريات المباحث أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول وفاته.

وبعد اعلان الخبر المفاجئ، عبر عدد كبير من الفنانين والممثلين العرب عن صدمتهم وحزنهم الشديد خاصة النجوم السوريين، الذين نعوه بأسى، واصفين اياه بالأستاذ.

عبرت النجمة سلامة معمار عن حزنها الشديد من خلال مجموعة من الصور التي تجمعها بالمخرج الكبير من مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة وعلقت عليها: “الحزن كبير كتير والكلام ما ممكن يعبر عن مدى الأسف والحزن والخسارة وأصعب مافي الموضوع انو الزمن فرقنا وماعم نقدر نكون مع بعض لنودع الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم الوداع.. عزائي ودعواتي بالصبر لزوجته الأستاذة دلع الرحبي ولأولادو غزل وعمر وغالية ولعائلته أعزي اصدقائي وزمالائي فرداً فرداً على وداع قامة من قامات بلدنا. حاتم علي وداعاً”.

وبعبارة “استاذي”، نعى النجم مكسيم خليل الراحل بنشر صورته على انستغرام مه رسالة مؤثرة قال فيها: “كم هي هزيلة فكرة الحياة وكم جميلة احياناً فكرة الاشاعة.. يحترق امامي الآن الماضي الجميل.. رحيلك صادم نعم.. مفاجئ نعم.. مؤلم قاس نعم.. لكنه لن يغير من حقيقة انك استاذي الذي علّمني الف باء التمثيل..علمني الالتزام.. الشغف.. القلق المهني الذي لا ينتهي.. في البحث عن الجديد لن يغير من حقيقة انك زرعتَ فيي وفي الكثيرين غيري احلاماً كبيرة.. حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية. رحيلك تاريخ حاضر في حياة السوريين.. شكرا استاذي ..شكرا من القلب”

ونعت النجمة شكران مرتجى الراحل بكلمات جمعت بعض اعماله المهمة قائلة: “العراب رحل ربيع قرطبه أضحى خريفا والزير سالم ينوح وفصولك الأربعه في المتاهة وقصر عابدين أغلق أبوابه أبطالك كلهم يتامى الآن حاتم علي تباً لهذه الفجيعه ألتهمتنا ونحن جميعاً في دائرة النار رحمة الله عليك”.

وبصورة جمعتها به من مسلسل “على طول الايام،”، نعت النجمة سلاف فواخرجي النجم الراحل وكتبت “سُئلتُ عن هذه السنة، حلوها ومرّها. لم أعترف بتأثير رقم السنة فهو أمر نسبي، والحلو والمُرّ قائمان في كل وقت وساعة، إلا ماحصل اليوم.. فهو أمرُّ المُرْ .. لحظة مغفلة وكأنها بمئة سنة سوداء، وساعات لاتطاق، ولحظات تغص في القلب لا تُحكى ولا تُروى.. مع كل من يرحلْ يرحلُ جزء من روحنا. وبرحيلك راح مني الكثير … الكثير … يا حاتم”.

وكذلك نعى النجم يامن الحجلي الراحل بصورة على انستغرام وعلق عليها “برحيلك شعرت بحجم الخسائر التي سبقتك كلاها دفعة واحدة.. بكرت كتير يا استاذ وخسرنا برحليك الاكتر”.

ونعاه النجم باسل خياط بصورة وتعليق مؤثر استذكر فيه والده الراحل وكتبت “أحلامك كبيرة يا حبيبي لمن تركتها ومشيت

سأفتقدني في ..سأفتقدك ياحبيبي .رحلت ووالدي في نفس العام. كان والدي يقول لي اذا كنت مع حاتم فأنا مطمئن .. رحلت يا أستاذي رحل حاتم يا والدي.. رحلتما فماذا تركتما ورائكم”.