انتشرت أنباءا خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة الفنانة اللبنانية ” فيروز ” على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها لبنان .

لتخرج ” ريما الرحباني ” إبنة فيروز بمنشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” اليوم الأحد لنفي تلك الشائعة .

فكتبت في منشورها قائلة : ” إلى مطلقي الشائعات الذين يظل لديهم رغبة ونفس ووقت بكل الظروف مهما كانت سوداء يفبركوا الخبر ذاته وكأنها رغبات لديهم أكتر أنها مجرد إشاعات ” .

وتابعت : ” شو رأيكن ما زالكن هالقد فاضيين ورايقين تتسلوا بهالوقائع الحقيقية بدل ما تضلّوا تموتونا باطلا وزهق بالإشاعات الرخيصة متلكن .. صباح الخير والألف التالت ” .