انتشر خلال الساعات القليلة الماضية خبرا حول وفاة الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” خاصة بعد إعلانها في الأيام الماضية عن تعرضها لوعكة صحية وطالبت جمهورها ومحبيها بالدعاء لها .

لتخرج فيفي عبده للرد على تلك الشائعات بنشر مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وقالت فيفي في الفيديو كلماتها التي اعتاد الجمهور عليها في رسالة إلى متابعيها : ” قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا .. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو ” .

فيما شكك عدد كبير في مقطع الفيديو مؤكدين أنه قديم بسبب ظهور فيفي عبده فيه وهي بكامل أناقتها ولياقتها وهو ما لا يتناسب مع الفيديو الذي نشرته قبل ذلك وهي على فراش المرض تطلب الدعاء .

كما أن إبنتها هنادي كانت قد خرجت في تصريحات صحفية أكدت من خلالها أن والدتها لا تستطيع الحركة .