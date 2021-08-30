تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول وفاة الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بعد دخولها العناية المركزة .

الأمر الذي دفع الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق ياسمين إلى الخروج لكشف حقيقة هذه الأخبار مؤكدا على أنها مجرد شائعات ومعربا عن غضبه من مروجيها .

فأعاد وائل عبد العزيز نشر صورة تتضمن خبر وفاة شقيقته الموجود على إحدى الصفحات وكتب في تعليقه عليها : ” حسبنا الله ونعم الوكيل .. هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك .. داين تدان ” .

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد سافرت إلى جنيف لاستكمال علاجها والاطمئنان على وضعها الصحي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية مؤخرا تسبب في تدهور حالتها .