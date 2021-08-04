انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول وفاة الفنان المصري ” أحمد السقا ” إثر تعرضه لحادث وأنه وافته المنية بعد أن تم نقله إلى المستشفى .

وتصدر إسم أحمد السقا الترند على محرك البحث ” جوجل ” بعد تداول هذه الأخبار بشكل كبير وعلى نطاق واسع .

وخرجت زوجته الإعلامية المصرية ” مها الصغير ” لنفي شائعة وفاة زوجها معربة عن استيائها من ترويجها ومتسائلة عن الهدف منها .

فقالت في تصريحات صحفية لها : ” طبعا الحمد لله إن الشائعات دي ليس لها أي أساس من الصحة .. بس أنا معرفش الحقيقة الهدف منها إيه؟ وهما عاوزين إيه؟ .. بس الناس طول ما هما قاعدين بيطلعوا في شائعات ” .

ومن جانبه قام الفنان أحمد السقا بنشر مقطع فيديو من أحد أعماله السابقة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو ما يؤكد أنه بخير وبصحة جيدة .